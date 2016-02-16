حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 16/2/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج القوس على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس

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على الصعيد المهنى يتمتع مواليد برج القوس بطرح كثير من الأفكار من وقت لآخر يكون فيها حلول منطقية لكثير من المشاكل التى تعترض الجميع حتى أنهم يطلق عليهم فى محيط العمل صندوق الأفكار، حاول أن تحافظ على تلك الموهبة التى تتمثل فى حل المشاكل.ليظهر فى محيط حياتك حب قديم ولكنه فى أيام قليلة يعود ليملأ القلب ويكون جديد، لا تحاول أن تفتقده بعد اليوم حتى لا تندم على ذلك، كن على يقين أن المكتوب لك هو الأفضل، حاول أن تصارح الحبيب بكل ما تخفى عنه حتى لا يصاب بمزيد من الصدمات.تتوقع لك الأبراج أن تمر بوعكة صحية ولكنك سوف يكون لديك دراية فى الخروج من المأزق وتكون الأيام المقبلة أفضل، لا تتعجل النتائج فأنت تتبع نظام غذائى منذ أيام حاول الاستمرار وسوف تشاهد لنتائج.تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم فى مجال العمل يحاول كل من حولك أن يرى أن الدنيا لا تستحق كل هذا العناء وعليك أن تستمع أليهم قبل ذهاب العمر وضياع أيام الشباب، أنت إنسان تستحق الخير الكثير وسوف تجد ذلك حقيقة تدق بابك فى الأيام المقبلة.