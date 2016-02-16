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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 16/2/2016

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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 16/2/2016 حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 16/2/2016
على الصعيد المهني:
>مهاراتك التنظيمية مطلوبة فى العمل اليوم، وربما عليك الاستعانة ببعض أصدقائك. عليك أيضًا أن تسير مع التيار هذه الفترة وتبعد عن الانتقاد المستمر حتى لا يؤثر ذلك عليك ويجعلك تفقد عمل تحبه.

على الصعيد العاطفي
>تخطف الأضواء وتعيش حالة حب، قد يطير قلبك من حيث لا تدرى وإن كنت فى علاقة حب ستمضيان أوقات ممتعة سويًا، وستسعيان لتجاوز كل المحن والمشاكل والحظ سوف يرافقكما فى هذا.

برج الحوت على الصعيد الصحي:
>من الممكن أن تشارك فى أحد الأحداث الرياضية وتتعرف على أشخاص تزيد من حماستك تجاه ممارسة الرياضة التى من شأنها أن تزيد لياقتك البدنية، اذا شعرت بأى إجهاد عضلى لا تترد فى استشارة الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
>خيبات الأمل التى مررت بها فى الفترة السابقة وصلت إلى نهايتها وعلى وشك الانتهاء، يمكنك الآن أن تتنفس الصعداء وتعود إلى تفاؤلك. أنت فى اليوم الأفضل للتعارف وبناء علاقات ناجحة

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مصر 365

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