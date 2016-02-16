حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 16/2/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

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>إن قابلتك الكثير من الفرص، فاغتنمها، ولا تجعل الإرهاق والتوتر عائقًا أمام فرصة قد لا تأتى مرة ثانية، فلا تعرض نفسك للندم على فرص لم تغتنمها. على الصعيد العاطفي:

> إن حدث وظهر حبيب قديم على الساحة أو علاقة كانت قد انتهت، فلا تغلق الباب فى وجهها، بل انصت، وعبر عن مخاوفك من الغياب والفقد مرة أخرى. برج الجدى على الصعيد الصحي:

> إن واجهت بعض الاختلاف مع أقربائك أو فى محيطك، فلا تقابل بالصلابة، حتى لا يؤثر ذلك على الحالة النفسية لك أو يُصيبك بالتوتر.. كن مرنًا فى تعاملاتك اليومية.. فلا شىء يستحق العصبية. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

> البعض يستحق منك فرصة ثانية، فلا تبخل على الآخرين بذلك حتى تنعم بحياة أكثر سعادة، فالكثير يُخطئ المهم ألا يكرروا أخطاءهم.

شبكةعيونالإخبارية

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