وصفة الأناناس لتبييض الأسنان.. خليك فى الطبيعى

نعرف أن تجنب الأطعمة السكرية والمشروبات الغازية الداكنة مهم للحفاظ على أسنان مشرقة وصحية ومتألقة، ولكن لا نعرف أن هناك أطعمة تخلق ابتسامة أفضل. • شكل الأسنان يعكس ما يحدث فى الجسم

>وتؤكد الأكاديمية الأمريكية لطب الأسنان، أن شكل الأسنان واللثة يعكس حالة باقى أعضاء الجسم، وأن ما نتناوله من أطعمة ومشروبات يؤثر على شكل ابتسامتنا.

>وكشفت دراسة للأكاديمية نشرها الموقع الأمريكى “cheatsheet”، عن أن الأناناس يعمل على تبييض الأسنان بشكل طبيعى لأنه يحوى مادة الـ"بروميلين" التى تعد مزيلاً طبيعيًا للبقع الصبغية، وتنصح الدراسة بتناول مشروب من الأناناس، لتعزيز صحة الأسنان وتبييضها ويتكون هذا المشروب من:

> المكونات:

>½ كوب حليب.

>½ كوب ماء.

>½ كوب من حبوب الشوفان.

>قليل من الملح.

>كوب من الأناناس المفروم.

>ملعقة صغيرة من السكر البنى.

>½ ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

>¼ كوب زبيب.

>رشة من جوز الهند المبشور. • طريقة التحضير

>ولتحضير المشروب يوضع الحليب والماء والملح والشوفان والأناناس فى مقلاة يتم وضعها على النار بدرجة حرارة متوسطة ويحرك الخليط من حين لآخر حتى يغلى ويمتص معظم السائل، حيث يستغرق ذلك بين 5- 7 دقائق، ثم يضاف اليه السكر البنى والفانيليا، والزبيب، ويصب فى وعاء، مع رشة جوز الهند المبشور عليه. • طريقة الاستخدام

>وللحصول على أسنان صحية بيضاء ينصح بتناول هذا المشروب يوميًا.

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شبكةعيونالإخبارية

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