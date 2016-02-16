حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 16/2/2016

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: قد يطرأ تغيير يريحك كثيراً، إنه يوم يشعرك بالطمأنينة وربما يشير إلى حل خلاف بسيط مع أحد الزملاء

عاطفياً: قد تخوض معارك بسيطة مع الشريك لإقناعه بالتخلّي عن أنانيته، قد تنجح حيناً وربما تفشل حيناً آخر

صحياً: دع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وتلاحظ الفرق سريعاً

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads