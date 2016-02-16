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حلق كالطائر الحر بهذا الجهاز!

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حلق كالطائر الحر بهذا الجهاز! حلق كالطائر الحر بهذا الجهاز!

جهاز جديد يجمع بين الميكانيكية وأحدث ما توصلت له تقنيات الكمبيوتر ليحقق حلم الإنسان الأزلي في الطيران، وذلك باستخدام نظارات الواقع الافتراضي.
> حلم الطيران من الأحلام التي راودت البشر من القدم، وحاول الكثير منهم تجربة ذلك بأجنحة اصطناعية أو عن طريق استخدام تقنيات تتيح لهم التحليق في الهواء.

لكن الاختراع الجديد قد يكون أكثرها غرابة، لأنه لا يحتاج للطيران فعلاً. يمكن للمرء عبر "ماكينة الطائر" التحليق ورفرفة الجناحين في الهواء كما تفعل الطيور. كما يمكن أيضاً واستنشاق هواء الأماكن التي يحلق المرء فوقها، كما يقول مصمم الجهاز، الذي يضيف: "يحفظ الجهاز كافة تفاصيل الأماكن التي يراد التحليق فوقها، بالإضافة إلى رائحة الهواء والعطور التي كانت في تلك الأماكن". وعند تجربة جهاز محاكاة الطيران هذا، يمكن للمجرب يمكنه رؤية المشاهد المحفوظة من منظور طائر محلق، وكذلك شم عطر الأماكن، نقلاً عن موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن مصمم هذه الآلة الغريبة لمحاكاة التحليق يعتقد أنها ما زالت تحتاج إلى بعض التعديلات قبل الاستعمال. ولا توجد أفكار لعرضها تجارياً. ويستخدم الجهاز نظارات "أوكيولوس ريفت" المخصصة لمشاهد الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد. وتملك شركة "فيسبوك" هذه الشركة المصنعة للنظارات.

وكانت نظارة "أوكيولوس ريفت" قد بدأت كمشروع يبحث عن تمويل في عام 2012 يقدم نظارات الواقع الافتراضي الكاملة لتنافس نظارات شركة سوني لألعاب "بلاي ستيشن". وفي سنة 2014 استحوذت شركة "فيسبوك" على شركة "أوكيولوس" مقابل ملياري دولار. ونجحت هذه الشركة في استقطاب الكثير من الزبائن المهمين، مثل الجيش النرويجي، الذي يستخدم نظاراتها في التدريبات العسكرية.

ز.أ.ب/ ي.أ (DW)

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