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رقم جديد لأوروجواي.. سواريز يتخطى فورلان في الليجا

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رقم جديد لأوروجواي.. سواريز يتخطى فورلان في الليجا رقم جديد لأوروجواي.. سواريز يتخطى فورلان في الليجا

حطم لويز سواريز مهاجم برشلونة رقم مواطنه دييجو فورلان مهاجم أتليتكو مدريد الأسبق في تاريخ الليجا بعدما سجل ثلاثة أهداف في شباك سيلتا فيجو.

وقاد سواريز فريق برشلونة للفوز على سيلتا فيجو بستة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن مباريات الدوري الإسباني في ملعب كامب نو.

ونجح سواريز في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" ليصبح أول لاعب في تاريخ أوروجواي يسجل هاتريك أربع مرات، متفوقا على فورلان الذي لعب مع فيا ريال وأتليتكو مدريد وسجل هاتريك ثلاث مرات.

الجدير بالذكر أن لويس سواريز يتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 23 هدفا متفوقًا على نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو الذي أحرز 21 هدف.

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