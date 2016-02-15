الجمعية المصرية للاستثمار: لو تم رفع القيود عن الدولار سيصل لـ10 جنيهات و45 قرشًا

قال هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار، إن الطلب على الآن على الدولار احترازي، ما سيؤدي إلى زيادة سعره بالسوق السوداء ليتعد الـ9 جنيهات.

وأضاف «توفيق» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الاثنين، أنه لو تم رفع القيود الرسمية عن الدولار سيصل سعره الحقيقي إلى 10 جنيهات و45 قرشاً.

الطلب الآن على الدورا احترازي وهو ما سيؤدي إلى زيادة سعره بالسوق السوداء ليتعدى الـ9 جنيها

> لو تم رفع القيود الرسمية عن الدولار سيصل سعره الحقيقي إلى 10 جنيهات و45 قرشاً