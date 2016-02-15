مرتضى يكشف تفاصيل كوميدية في حديثه مع الحضري.. ' باسم قهر جامايكا '

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تفاصيل حديثه مع عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة عقب مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 1-1.

وتعادل الزمالك مع دجلة ليبقي فارق النقاط مع الأهلي المتصدر سبع نقاط كاملة.

وقال منصور في تصريحاته للمركز الإعلامي يوم الأثنين: "بعد كل مباراة أدخل للفريق المنافس وأهنئه أو أواسيه.. وقد فعلت ذلك مع وادي دجلة".

وأضاف ضاحكا "وجدت عصام الحضري حبيبي، جامايكا الأصلي، وقلت له أولادك اعترفوا أنك جامايكا".

وتابع "قلت للحضري بذمتك كل التصديات التي تصديت لها كنت بمفردك، أم الولد جامايكا الصغير كان معك؟"

"قال لي، وماذا عن الهدف الذي سجله باسم مرسي؟"

"قلت له، لا.. هذا الهدف أقوى من 100 جامايكا، باسم قفز نحو الكرة يا قاتل يا مقتول".

وسجل باسم مرسي أول أهدافه في الدوري المصري الموسم الجاري.

الحضري كان قد صرح لـFilGoal.com تفاصيل أخرى.

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