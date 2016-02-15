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المنتخب: مستوى الحضري شهد طفرة كبيرة

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المنتخب: مستوى الحضري شهد طفرة كبيرة المنتخب: مستوى الحضري شهد طفرة كبيرة

نال عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة إشادة كبيرة من الجهاز الفني لمنتخب بقيادة هيكتور كوبر على مستواه هذا الموسم.

وتحدث أحمد ناجي مدرب حراس مرمى عبر قناة (الحياة 2)، قائلاً: "هناك 10 حراس في بطولة الدوري مميزون للغاية، ومستواهم شهد طفرة كبيرة، مثل عصام الحضري".

ولعب الحضري 17 مباراة هذا الموسم، وسكن مرماه 17 هدفًا.

وأضاف ناجي"محمد الشناوي حارس بتروجيت ظهر بمستوى مميز للغاية، يؤهله للانضمام للمنتخب الفترة القادمة، لقد حافظ على شباكه في 8 مباريات".

وأشار أيضًا إلى أن عماد السيد حارس طلائع الجيش، ومحمود أبو السعود حارس المقاولون العرب، تطور مستواهم بفضل تميز مدربي حراس المرمى في الأندية.

واختتم مدرب المنتخب"في النهاية لدينا قوام أساسي يضم 4 حراس، ولكن باب المنتخب مفتوح أمام انضمام أي لاعب".

ويعتمد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب منذ توليه المسئولية على كل من شريف إكرامي (الأهلي)، أحمد الشناوي (الزمالك)، المهدي سليمان (سموحة)، علي لطفي (إنبي).

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