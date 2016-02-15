مرتضى منصور: هذا ما قلته للاعبي الزمالك بين الشوطين أمام وادي دجلة

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه دخل إلى لاعبي فريقه بين شوطي مباراة وادي دجلة لأول مرة في حياته.

وانتهى الشوط الأول بتقدم وادي دجلة بهدف دون مقابل على الزمالك في المباراة التي انتهت 1-1.

وأضاف منصور في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك يوم الأثنين: "نزلت إلى اللاعبين غرف خلع الملابس لأول مرة بين الشوطين.. هذا لم أفعله طوال حياتي".

وتابع "قلتلهم شيء واحد فقط، أنتم رجالا وتستطيعون التسجيل والتعادل والفوز".

"فقط اللاعب الذي يرى نفسه غير قادر على الاستمرار في الملعب يخبر المدرب".

وتابع حديثه لهم "مازال الدوري به 17 مباراة، وبإذن الله أطمئن جمهور الزمالك الدوري والكأس وإفريقيا والسوبر بأمر الله سيكونون للزمالك".

ويحتل الزمالك وصافة جدول الدوري بفارق سبع نقاط عن الأهلي المتصدر.

وأتم "كلنا رأينا نحس باسم مرسي اتفك أخيرا بهدف عالمي، وكل هذا في غياب نجوم كبار مثل طارق حامد المصاب واللاعب الجديد إيمانويل مايوكا ورمزي خالد شارك وظهر بمستوى رائع".