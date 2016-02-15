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عماد الدين حسين: اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء ونقابة الأطباء بحضور وزير الصحة

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عماد الدين حسين: اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء ونقابة الأطباء بحضور وزير الصحة عماد الدين حسين: اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء ونقابة الأطباء بحضور وزير الصحة

عماد الدين حسين

وصف الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، بأنه رجل تكنوقراط وليس سياسيا.

وأشار حسين، خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، إلى أن رئيس الوزراء أكد أنه كان مقصرا في التواصل مع عدد من شرائح المجتمع، كاشفا أن هناك اجتماع قريبا بين رئيس الوزراء ومجلس نقابة الأطباء بحضور وزير الصحة.

وأكد حسين، الذي التقى برئيس الوزراء ضمن عدد من رؤساء تحرير الصحف والكتاب، أنهم نصحوا شريف إسماعيل بإجراء تعديل وزاري قبل الذهاب إلى البرلمان، وكذلك اقترحوا تعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون النقابات وتم الاستجابة فورًا.

 

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