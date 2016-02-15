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برلمانى ليبى لليوم السابع: تشكيل مجلس رئاسى جديد حال رفض حكومة "السراج"

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برلمانى ليبى لليوم السابع: تشكيل مجلس رئاسى جديد حال رفض حكومة "السراج" برلمانى ليبى لليوم السابع: تشكيل مجلس رئاسى جديد حال رفض حكومة "السراج"
كشف عضو مجلس النواب الليبى، فهمى التواتى، عن العديد من الاعتراضات من قبل أعضاء المجلس على التشكيلة الوزارية التى تقدم بها رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج، موضحا أن المجلس أعلن أن ستتكون من 12 حقيبة وزارية لكنها وصلت إلى 18 حقيبة.

وتوقع "التواتى" فى تصريحات خاصة لليوم السابع، مساء الاثنين، مستبعدا تمرير حكومة فائز السراج من قبل البرلمان الليبى فى جلسة الغد، موضحا أن المناقشات ستجرى بين رئيس المجلس الرئاسى والنواب بعدها بأيام سيتم التصويت، وحال رفض المجلس لحكومة السراج سيتم اختيار مجلس رئاسى جديد من قبل لجنة الحوار السياسى الليبى.

وأكد النائب الليبى على وجود تحفظ على بعض الأسماء التى تضمنتها الحقيبة الوزارية واصفا إياه بـ"غير المعروفة" لأن هناك من له باع فى اختصاصاته والبعض الآخر مغمور، مشيرا إلى أن العديد من المناطق لم يتم تمثيلها بشكل كاف فى حكومة الوفاق الوطنى.

وأوضح أنه تم الاتفاق على استدعاء رئيس المجلس الرئاسى لفهم الاليات والمعايير التى أتبعها المجلس الرئاسى فى اختيار الوزارات، مشيرا إلى أن مجلس النواب وافق على الاتفاق السياسى مع استبعاد المادة الثامنة التى تشكل خطرا على المؤسسة العسكرية.
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مصر 365

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