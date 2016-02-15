تسريب تفاصيل عقد جيمس رودريجيز مع ريال مدريد

(إفي): نشر موقع (فوتبول ليكس) الإلكتروني اليوم نسخا من عقد كل من الكولومبي جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد والسلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو، اللذين يحملان تاريخ يوليو 2014.

وكشف الموقع عن نسخة من عقد اللاعب الدولي الكولومبي والتي تتضمن حصوله على سبعة ملايين يورو في الموسم الأول ثم ترتفع هذه القيمة إلى 7.76 مليون يورو عن كل موسم تالي، وهي مبالغ صافية تشمل الضرائب ويتم تسديدها على دفعتين في شهري يناير ويوليو.

بالمثل، يتقاضى جيمس رودريجيز ستة آلاف يورو شهريا إضافة إلى الحوافز والمكافآت أسوة بباقي زملائه في الفريق الملكي.

أما أوبلاك، فيمتد عقده لستة مواسم (2014-2020) وبراتب 1.5 مليون يورو عن كل موسم، حيث يقسم الروخيبلانكوس المبلغ إلى ثلاثة أجزاء: 500 ألف يورو يحصل عليها اللاعب بواقع 50 ألف يورو شهريا على مدار 10 أشهر، ثم عملية تحويل مباشر لـ500 ألف يورو قبل الخامس من يناير، وأخيرا عملية تحويل للـ500 ألف يورو المتبقية قبل انتهاء الموسم في يوليو.

كذلك يتضمن عقد الحارس السلوفيني مكافآت وحوافز بقيمة 300 ألف يورو عن كل موسم يشارك فيه اللاعب بخمس مباريات على الأقل.

وفي بنود أخرى من تعاقد أوبلاك يبرز المشاركة في ست "فعاليات اجتماعية" على الأقل ينظمها النادي، إضافة إلى وجوب استخدامه السيارة التي يخصصها له فريق العاصمة الإسبانية.

كما كشف الموقع اليوم عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع نادي بنفيكا البرتغالي من أجل انتقال أوبلاك مقابل 16 مليون يورو صافية، وكذا عدم إمكانية بيع أتلتيكو للاعب إلى أي ناد آخر دون موافقة نادي العاصمة البرتغالية والذي اشترط أيضا الأخذ باستشارته إذا كان هناك اهتمام بإنهاء العقد لدى أي من الأطراف.

جدير بالذكر أن موقع (فوتبول ليكس) بدأ العمل في نهاية سبتمبر 2015 ونشر منذ ذلك الحين مئات الوثائق السرية المتعلقة بالصفقات والعقود والعمولات في عالم كرة القدم.

وبينما يؤكد القائمون على الموقع، الذين يتمسكون بالحفاظ على سرية هوياتهم، أن الهدف هو تعزيز الشفافية، فإنهم يواجهون اتهامات بشن هجمات قرصنة إلكترونية ومحاولات ابتزاز، وبناء عليه يتعرضون لملاحقة السلطات البرتغالية.