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بيروتي: صلاح لاعب عظيم

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بيروتي: صلاح لاعب عظيم بيروتي: صلاح لاعب عظيم

أشاد الأرجنتيني دييجو بيروتي جناح روما بزميله محمد صلاح ووصفه أحد عظماء فريق العاصمة الإيطالية.

بيروتا انتقل إلى روما في يناير الماضي قادما من جنوى على سبيل الإعارة، وانسجم مع الفريق سريعا.

وقال بيروتي في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية يوم الاثنين: "بلا أدنى شك توتي هو مثلي الأعلي، لكن فريق روما يمتلك لاعبين عظماء غيره".

وأضاف "محمد صلاح وإدين دجيكو من هذه الفئة، وبإمكانهما اللعب في أكبر الفرق الأوروبية".

صلاح انضم لروما الصيف الماضي قادما من تشيلسي، بينما انتقل دجيكو من مانشستر سيتي للذئاب في فترة الانتقالات الصيفية نفسها.

ويثق بيروتي في قدرة روما في إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا قبل يومين من مواجهتهما.

ويحل ريال مدريد ضيفا على روما يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب الأوليمبيكو.

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