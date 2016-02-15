ريال مدريد متفوق في تاريخ مواجهاته مع روما في الأوليمبيكو .. ' أحداث 11 سبتمبر '

(إفي): يسعى ريال مدريد الإسباني لتحقيق رابع فوز له على روما الإيطالي على ملعب الأخير أوليمبيكو حينما يحل ضيفا عليه يوم الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الاوروبي.

وواجه الريال روما أربع مرات على ملعب الأوليمبيكو فاز في ثلاث مواجهات منها وخسر في واحدة، وكانت في عام 2008 بهدفين لواحد.

ولعب ريال مدريد مع روما ثماني مرات كلها في دوري الأبطال حيث فاز أربع مرات وخسر ثلاث مواجهات وتعادل في واحدة.

وفي السنوات الأولى من القرن الحالي تواجه ريال مدريد وروما في مرحلة المجموعات بمواسم 2001-2002 و2002-2003 و2004-2005.

وكانت أول زيارة لريال مدريد لروما على ملعب الأوليمبيكو في 11 سبتمبر 2001 بعد ساعات قليلة من أحداث مركز التجارة العالمي في نيويورك حيث انتهت المباراة بفوز الفريق الإسباني بهدفين لواحد حيث سجل له كل من البرتغالي لويس فيجو وخوسيه ماريا جوتييريز "جوتي".

وفي نفس الموسم انتهى لقاء العودة بالتعادل بهدف لمثله على ملعب سانتياجو برنابيو ليتأهل الريال لثمن النهائي ويفوز بعدها بشهور قليلة بالكأس التاسعة على حساب باير ليفركوزن الألماني بنهائي جلاسجو الشهير.

وسيظل هذا النهائي خالدا بسبب هدف لاعب الريال السابق ومدربه الحالي، زين الدين زيدان، الرائع "على الطائر" الذي منح الريال الفوز (2-1) واللقب بعد أن كان التعادل هو سيد الموقف.

في الموسم التالي التقى ريال وروما مجددا في دور المجموعات حيث فاز الملكي على ملعب الأوليمبيكو بثلاثية نظيفة سجل منها جوتي هدفين أما الأخير فكان من نصيب راؤول.

في ذلك الموسم تأهل ريال مدريد لنصف النهائي الذي أقصي منه بيد يوفنتوس بعدما تمكن الأخير من تعويض خسارته بهدفين لواحد في البرنابيو بالفوز بثلاثة أهداف لواحد في العودة.

بعدها وفي موسم 2004-2005 عاد الـ"ميرينيجي" لزيارة العاصمة الإيطالية مجددا حينما واجه روما الذي كان ليست لديه أي فرصة في التأهل بل ولعبت المباراة على الأوليمبيكو دون جمهور بموجب عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

فاز ريال مدريد حينها بثلاثية نظيفة بهدفي لويس فيجو والبرازيلي رونالدو، ولكن النادي الملكي تعرض للاقصاء في الدور التالي على يد يوفنتوس.

واستمرت سلسلة زيارات ريال مدريد للأوليمبيكو دون هزيمة حتى 2008 حينما تواجها لأول مرة في مرحلة اقصائية حيث خسر الفريق الإسباني حينها تحت قيادة الألماني بيرند شوستر بهدفين لواحد.

وكرر "ذئاب العاصمة" في البرنابيو الفوز بنفس النتيجة تحت قيادة لوتشانو سباليتي، نفس المدير الفني لروما في الوقت الحالي، ليتأهل فريق العاصمة الإيطالي لربع النهائي.