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كاتب ليبي: المجتمع الغربي يدق طبول التدخل العسكري في ليبيا من جديد

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كاتب ليبي: المجتمع الغربي يدق طبول التدخل العسكري في ليبيا من جديد كاتب ليبي: المجتمع الغربي يدق طبول التدخل العسكري في ليبيا من جديد

الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، إنّ المؤشرات الأولية تؤكد أنّ مجلس النواب الليبي سيقبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي تم تشكيلها حالياً من 18 وزيراً.
> وأضاف الكبير خلال لقاءٍ له ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامية لينا مسلم، أنّ البرلمان سيقبل هذه في الوقت الذي يتم فيه استبعاد الشخصيات المثيرة للجدل من التشكيل الوزاري.

وأوضح الكبير أنّ: “المجتمع الغربي يَدق حالياً طبول حرب جديدة من أجل التدخل عسكرياً في ليبيا وحتى تكون هذه الحكومة شريكاً محلياً في هذا التدخل البري من جديد”.

وأكد الكبير أنّ الضغوط الغربية على مجلس النواب تعد كبيرة، حتى يتم قبول حكومة الوفاق الوطني، مردفاً أنّ المجتمع الغربي لم يَعد بوسعه الانتظار أكثر منْ ذلك.

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