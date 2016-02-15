أوكرانيا: حربنا ضد روسيا على «القرم» باتت قريبة

أعلن فلاديمير غوربولين ،مستشار الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، عن إعداد “كييف” لقواتها العسكرية في وقت قريب، من أجل “استعادة” شبه جزيرة القرم.

وكتب غوربولين في مقالة نشرت على موقع”ZN.UA” الأوكراني: ” يجري استنزاف الطرق الدبلوماسية لحل قضايا النزاع في دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) والقرم… وفي وقت قريب ستطرح أمامنا، وبشكل جاد، مسألة الاستخدام النشيط والفعال لآلية أخرى في السياسة الخارجية، وهي القوات المسلحة”.

وحسب رأيه، فإن اتخاذ هذا القرار ينتظر فرصة مواتية له والضوء الأخضر من الغرب، وقال: “سوف تعزز أوكرانيا مواقفها، بينما ستصبح روسيا ضعيفة، وسيكون الحلفاء الغربيون مستعدون لدعم حرب الشعب الأوكراني”.

وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أكد الأحد 14 فبراير، أن مسألة عودة القرم الى الاتحاد الروسي “أغلقت للأبد.. القرم تعد جزءا من الأراضي الروسية.. وقد تم إجراء استفتاء هناك، وأدخلنا تعديلات في دستورنا.. جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول جزء من الأراضي الروسية”.