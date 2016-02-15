الأوقاف تعقد دورة متخصصة في تحقيق التراث و حفظه

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عقد دورة متخصصة في تحقيق التراث بمكتبة المخطوطات بالسيدة زينب إحياءً لأسس وأصول تحقيق النصوص والمحافظة على أصول الفن ، وتخريج جيل من الباحثين المحققين عن خبرة وتخصص على أيدي العلماء المدققين،وفي إطار التواصل بين الأجيال العلمية وبناء على اقتراح لجنة إحياء التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف اليوم الاثنين أن الأولوية بالدورة ستكون للباحثين المسجلين لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في العلوم الشرعية أو العربية بجامعة الأزهر أو الجامعات المصرية مع التأكيد على أن الدورة مجانية خدمة للباحثين ، وأن من يجتاز الدورة بنجاح سيحصل على إفادة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باجتيازها .

كما ستكون الأولوية لأسبقية التسجيل على أن تقدم الطلبات باسم الدكتور أحمد علي عجيبة أمين عام المجلس في موعد أقصاه الخميس 25 / 2 / 2016م , ويرفق بالطلب صور المؤهل الدراسي , و البطاقة , وصورتان شخصيتان حديثتان.

وتتضمن الدورة عدة موضوعات حول أهمية ومفهوم ودور التراث لنهضة الأمة وسبل التحقق منه من خلال اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والتدريب العملي على قراءة النصوص والتحقق منها وتوثيقها