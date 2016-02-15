منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد استخدام “داعش” غاز “الخردل” في العراق



> أعلن مصدر في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي المسلح غاز “الخردل” خلال مهاجمتهم قوات كردية في العراق .

وقال المصدر ، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين ، إن الاختبارات المعملية جاءت إيجابية لاستخدام تنظيم “داعش” الإرهابي غاز الخردل ،وذلك بعد أخذ عينات 35 مصابا من القوات الكردية بعد قتالهم التنظيم في جنوب غربي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي.

وأشار المصدر إلى أن كافة منشآت إنتاج الأسلحة الكيميائية البالغ عددها خمس منشآت والموجودة تحت الأرض في سوريا سيتم تدميرها بحلول يونيو المقبل .

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت – في أكتوبر الماضي- استخدام غاز الخردل في سوريا .

ويعتقد خبراء أن مصدر غاز الخردل إما جاء من المخزون الكيميائي السوري غير المعلن، أو أن المتشددين توصلوا إلى معرفة تحضيره لشن هجوم كيميائي بسيط بالصواريخ أو قذائف “المورتر”.