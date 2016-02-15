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6 مطالب لـ«الطلاب المغتربين» من وزير التعليم العالي

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6 مطالب لـ«الطلاب المغتربين» من وزير التعليم العالي 6 مطالب لـ«الطلاب المغتربين» من وزير التعليم العالي

الطلاب المغتربين

قالت الطالبة يسرا الخولي، من أعضاء الحملة السادسة لمطالب المغتربين في ، إن معاناتهم مستمرة مع التنسيق المرتفع للطلاب المغتربين، مشيرة إلى أنه عند نزولهم إلى في كل عام، يكون التنسيق مرتفع جداً.

وأضافت، أن الحمله بدأت منذ 6 سنوات، ولها مطلب أساسي هو زيادة المقاعد للشهادة العربيه لـ ٥٪، مؤكدة أن الحملة تواصلت مع وزير التعليم العالي، الذي وعدهم بتحقيق مطالبهم الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن.

وأكدت الخولي، أن أهم مطالب حملتهم تتلخص في: تخصيص نسبة 5% من المقاعد للشهادات العربية، و فصل تنسيق الشهادة المعادلة العربية عن الشهادة الأجنبية، وزيادة عدد رغبات التنسيق للشهادات المعادلة لتكون 60 رغبة بدلا من 48، والشفافية التامة في إعلان الأعداد المقبولة أمام الرأي العام، وعدم تطبيق التوزيع الإقليمي على الطلاب العائدين وترك حرية اختيار المحافظة التي يرغبون في الالتحاق بجامعتها حيث أن أولياء أمورهم لا يقيمون معهم لظروف عملهم خارج مصر، وضرورة الإلتزام بظهور نتيجة الشهادات المعادلة مبكرا وقبل بدء الدراسة بالجامعات المصرية بمدة 3 أسابيع على الأقل.

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