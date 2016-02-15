أخبار عاجلة

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. "إعلام طنطا" بالغربية يناقش مشاكل "الزواج المبكر"

Google+ Print
بالصور.. "إعلام طنطا" بالغربية يناقش مشاكل "الزواج المبكر" بالصور.. "إعلام طنطا" بالغربية يناقش مشاكل "الزواج المبكر"
نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، ندوة إعلامية بعنوان "أهمية التثقيف الصحى وتوضيح مخاطر الزواج المبكر" بمدرسة الثانوية الصناعية بنات، بقرية الشين التابعة لمركز قطور، بمحافظة الغربية .

حاضر فى الندوة الدكتور سعيد مزروع مدير الإدارة الصحية بقطور، متحدثا عن مخاطر الزواج المبكر والأمراض الناتجة عنه، مثل "الأنيميا ، وضعف الجسم، وعدم القدرة على التعامل مع الطفل، وكذلك عدم القدرة على التعامل مع الآخرين فى محيط الأسرة، وعدم القدرة على تحمل المسئولية الاجتماعية والاقتصادية".

وطالب مزروع الفتيات المقبلات على الزواج بالفحص الطبى، قبل الزواج لتجنب التشوهات لدى الأطفال وغيرها من الأمراض.

أدار الندوة فريق العمل الإعلامى سيد سنيد ، وضاحى هجرس، وشيماء مزروع، وحسناء عبد المجيد ، تحت إشراف مجدى صبحى مدير المجمع الإعلامى بطنطا ، وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا ، وفاطمة الدمرداش وكيل وزارة الإعلام لشرق ووسط الدلتا.

ندوة مشاكل الزواج المبكر (1)

ندوة مشاكل الزواج المبكر (2)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365