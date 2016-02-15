بالصور.. "إعلام طنطا" بالغربية يناقش مشاكل "الزواج المبكر"

نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، ندوة إعلامية بعنوان "أهمية التثقيف الصحى وتوضيح مخاطر الزواج المبكر" بمدرسة الثانوية الصناعية بنات، بقرية الشين التابعة لمركز قطور، بمحافظة الغربية .

حاضر فى الندوة الدكتور سعيد مزروع مدير الإدارة الصحية بقطور، متحدثا عن مخاطر الزواج المبكر والأمراض الناتجة عنه، مثل "الأنيميا ، وضعف الجسم، وعدم القدرة على التعامل مع الطفل، وكذلك عدم القدرة على التعامل مع الآخرين فى محيط الأسرة، وعدم القدرة على تحمل المسئولية الاجتماعية والاقتصادية".

وطالب مزروع الفتيات المقبلات على الزواج بالفحص الطبى، قبل الزواج لتجنب التشوهات لدى الأطفال وغيرها من الأمراض.

أدار الندوة فريق العمل الإعلامى سيد سنيد ، وضاحى هجرس، وشيماء مزروع، وحسناء عبد المجيد ، تحت إشراف مجدى صبحى مدير المجمع الإعلامى بطنطا ، وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا ، وفاطمة الدمرداش وكيل وزارة الإعلام لشرق ووسط الدلتا.



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