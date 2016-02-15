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«نتانياهو» يتوجه إلى ألمانيا لرئاسة القمة السادسة بين البلدين

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«نتانياهو» يتوجه إلى ألمانيا لرئاسة القمة السادسة بين البلدين «نتانياهو» يتوجه إلى ألمانيا لرئاسة القمة السادسة بين البلدين

نتينياهو

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الإثنين، إلى ألمانيا في زيارة رسمية يجتمع خلالها مع المستشارة انجيلا ميركل، وفقاً لما ذكره مكتبه في بيان.

ووفقاً لجدول الأعمال المقرر، سيجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي والمستشارة الألمانية غداً ببرلين لعقد القمة الثنائية السادسة بين إسرائيل وألمانيا.

وسيبحث نتانياهو وميركل وضع العلاقات بين البلدين وقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل السبل المتاحة والعقبات لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط والاتفاق النووي مع إيران الذي تعارضه إسرائيل بشده.

واختتم نتانياهو، الذي يتولى أيضاً وزارة الخارجية في حكومته، بزيارته إلى ألمانيا يوما من الاجتماعات بالقدس مع وزيري خارجية ايسلندا جونار براجي سفينسون والنرويج بورجي براندي. وسعى وزيرا خارجية البلدين كل على حدة لتعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل وبحث مجريات الاحداث الأخيرة مع الفلسطينيين.

وكان نتانياهو قد استقبل في آخر لقاء قبل التوجه إلى ألمانيا السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، والتي اتهم أمامها السلطة الفلسطينية بالتحريض ضد إسرائيل.

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