الولايات المتحدة تنفي تحطم طائرة بدون طيار تابعة لها في الصومال



> نفت القوات المسلحة الأمريكية تقارير إخبارية أفادت بأن ما يشتبه في كونها طائرة أمريكية بدون طيار تحطمت اليوم الاثنين فوق بلدة تقع تحت سيطرة متمردي حركة “الشباب” في منطقة جيدو.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية عن تشاك بريتشارد المتحدث باسم القيادة الأمريكية في أفريقيا قوله إنه “تجري مراجعة الموجوادت في هذه المنطقة ولا نملك دليلا على أن هناك من تورط في الحادث”، والذي صدرت بشأنه تقارير نقلا عن مواطنين ومتمردين جنوب غربي الصومال.

وكانت حركة الشباب الإسلامية المتطرفة قد أعلنت عبر إذاعتها أن مقاتليها استولوا على الطائرة المحطمة بواسطة صواريخ، الأمر الذي لم يتسن التأكد منه من مصدر مستقل.

> وكانت طائرات أمريكية بدون طيار قتلت العديد من زعماء حركة الشباب في ضربات جوية بالصومال على مدار العام الأخير. وفي تطور منفصل، قال شرطي صومالي إن وزيرا سابقا للدفاع قتل في انفجار قنبلة في مقديشيو اليوم.