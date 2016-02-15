صور | «ONTV» ترعى مسابقة «ساويرس» لخلق 20 ألف فرصة عمل لشباب الصعيد

استمراراً لدور قنوات ONTV في دعم العديد من الحملات التي تهدف الى تنمية وإعلاء شأن المجتمع المصري، وإيماناً منها بالدورالذي تلعبه وسائل الإعلام في الإرتقاء بالمجتمعات، ترعي مجموعة قنوات ONTV كراعي إعلامي ورشة عمل بعنوان “نحو شراكات فاعلة لمواجهة قضية البطالة”، وذلك ضمن فاعليات مسابقة ساويرس في دورتها الخامسة “لتمكين أبناء الصعيد” بمحافظة أسيوط يوم الأحد 14 فبراير2016 لخلق 20 ألف فرصة عمل حقيقية ومستدامة لشباب وأهالي الصعيد، بمشاركة 45 جمعية ومؤسسة أهلية.

وكجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية لقنوات ONTV تستمر القناة في دعم مسابقة ساويرس لخلق 20 ألف فرصة عمل لشباب وأهالي محافظات الصعيد في الأيام القادمة في محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان، وذلك إيماناً من القناة بحق الشباب المصري في الحصول علي فرص عمل مناسبة وجادة، من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمجتمعنا المصري ورغبتنا في تحقيق تنمية وعدالة اجتماعية للمجتمع المصري وإسهاماً منها في توفير حلول مناسبة لمشكلة البطالة.

قامت ONTV بعقد العديد من اللقاءات الهامة مع رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية للإجابة على جميع التساؤولات التي تهم شباب وأهالي الصعيد، بالإضافة إلى التغطية المتميزة للقناة لمسابقة ساويرس في محافظات الصعيد المختلفة، وبث لقطات حصرية من انعقاد ورشة عمل “نحو شراكات فاعلة لمواجهة قضية البطالة”.