الأسير"القيق" يرفض مقترح سلطات الاحتلال بنقله إلى مستشفى بالقدس المحتلة

>رفض الأسير الصحفى محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 83 يوما مقترح سلطات الاحتلال بنقله إلى مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة.

ويأتى ذلك فيما أوضحت مصادر فلسطينية محلية، اليوم /الاثنين/، أن محكمة الاحتلال العليا رفضت الالتماس المقدم من الأسير ‫القيق بنقله إلى مستشفى فلسطين ‫برام الله وأجلت إصدار القرار إلى ظهر الغد.

يُشار إلى أن المحكمة العليا للاحتلال أصدرت فى الرابع من الشهر الجارى قرارا منقوصا وملتويا، تضمن تعليق اعتقال الأسير القيق بشروط منها تحديد مكان علاجه وإن أراد الانتقال إلى مستشفى آخر عليه أن يتقدم بطلب بشأن ذلك.

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