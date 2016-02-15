أخبار اليمن اليوم... مقتل جندى سعودى بصاروخ من الأراضى اليمنية

ركزت أخبار اليمن اليوم على عدد من الأخبار المهمة، ففى البداية، ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين أن جنديا سعوديا قتل مساء أمس نتيجة تعرض منطقة حدودية لقصف من داخل الأراضى اليمنية.

ويخوض تحالف عسكرى تقوده السعودية قتالا فى اليمن منذ أواخر مارس آذار الماضى، للحيلولة دون سيطرة المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران على كامل البلاد، بعد أن استولوا على العاصمة صنعاء وتقدموا جنوبا صوب مدينة عدن الساحلية.

وتناقلت أخبار اليمن اليوم أن إحدى النقاط الحدودية المتقدمة بقطاع الحرث بمنطقة جازان تعرضت لمقذوفات عسكرية من داخل الأراضى اليمنية، مما نتج عنه استشهاد الجندى بحرس الحدود عائض حامد محمد الزبيدى، ولم تذكر الوكالة الرسمية مزيدا من التفاصيل، وسقط عدد من جنود دول الخليج التى تشارك فى التحالف خلال الحرب. وقتل أكثر من 60 من القوات السعودية والإماراتية فى سبتمبر 2015 عندما ضرب صاروخ قاعدة جوية قرب مأرب فى شمال شرق اليمن.

>وتداولت أخبار اليمن اليوم أنه بحث خالد بحاح، رئيس مجلس الوزراء اليمنى، خلال اجتماعه بالرياض، مع الممثل المقيم لمنظمة اليونسيف فى اليمن، جوليان هارنيس، جهود المنظمة والأعمال التى تقوم بها من أجل تخفيف معاناة الأطفال الذين بلغ عدد المشردين منهم داخل اليمن أكثر من 400 ألف طفل وطفلة بسبب الحرب.

وأكد بحاح استعداد الحكومة لتسهيل مهام مكتب المنظمة داخل اليمن وتحديدا فى المناطق التى تشهد ظروفا صحية وحصارا خانقا من قِبَل المليشيات المسلحة والعمل المشترك لتنفيذ حملات إنقاذ وتطعيم للأطفال في عدد من المحافظات.

و أعلن برنامج الغذاء العالمى عن وصول قافلة مساعدات غذائية إلى مدينة تعز فى اليمن على الرغم من العمليات القتالية ،تكفى 3000 عائلة ( 18 ألف شخص ) لمدة تصل إلى شهر. وقالت بتينا لوتشر المتحدثة باسم البرنامج بجنيف - فى بيان اليوم الاثنين - إن القافلة وصلت إلى ضاحية القاهرة بالمدينة اليمنية، ولفتت إلى أن هذه هى المرة الثانية التى تتمكن المنظمة من الوصول الى مناطق الصراع فى تعز حيث كانت قد وزعت فى 21 يناير الماضى المساعدات على 3000 أسرة.

ومن جانبه، أفاد ممثل المنظمة فى اليمن، بورنيما ماشياب، الذى تابع مع المسؤولين المحليين بالمدينة وصول القافلة - بأن هذه القافلة لن تكون الأخيرة وان برنامج الغذاء مستمر فى التغلب على التحديات والوصول إلى اليمن وهو ما يمثل أمرا هاما للغاية قبل أن تقع الأسر فى براثن الجوع خاصة وانه منذ ديسمبر وبرغم محاولات البرنامج للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السكان فى تعز إلا انه ومع القتال كان من الصعب نقل المواد الغذائية إلى جميع أنحاء المدينة.

وأضاف أن تعز تعد واحدة من 10 محافظات من أصل 22 تعيش فى مواجهة الانعدام الحاد للأمن الغذائى وهى فى مرحلة الطوارئ وتفصلها خطوة واحدة عن أن تكون فى حالة مجاعة وفقا لتصنيف الخمسة نقاط الذى تقدر به المنظمة حالة الأمن الغذائى، حيث يعانى منزل واحد على الأقل من كل خمسة بالمنطقة من عدم وجود ما يكفى من الغذاء. وأشار إلى أن أكثر من 3 مليون شخص فى اليمن يعانوا من الجوع فى اقل من عام وان 7.6 مليون يمنى يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائى.

من ناحية اخرى تسلم الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، فى مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد تيان تشى كسفير فوق العادة وممثل لجمهورية الصين لدى اليمن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن هادى رحب بالسفير الصينى الجديد، وأشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواقف الصين الإيجابية باعتبارها عضوا دائما فى مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، ودعمها تنفيذ قرار المجلس رقم 2216 الخاص باليمن. وأكد الرئيس اليمنى أن هناك الكثير من مجالات التعاون التى سيتم العمل على تعزيزها وتفعيلها خلال الفترة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين.

من جانبه، نقل السفير تحيات الرئيس الصينى للرئيس اليمني، مشيدا بالعلاقة المميزة التى تربط الرئيسين منذ فترة طويلة.