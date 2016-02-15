فلسطينيون لوفد بريطانى:عقد مؤتمر دولى للسلام لإنهاء الاحتلال أصبح ضروريا

> شدد أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية فى المجلس التشريعى الفلسطينى على أهمية ما دعا له الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولى للسلام يضع الأسس لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.

جاء ذلك خلال استقبال الأعضاء، اليوم الإثنين فى مقر المجلس فى رام الله، وفدا برلمانيا من مجلس العموم البريطانى يضم أعضاء فى حزب العمل وأعضاء فى الحزب الوطنى الإسكتلندى، بحضور وفد من مفوضية العلاقات الدولية فى حركة فتح.

وأكد أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية تمسك أبناء الشعب الفلسطينى والقيادة الفلسطينية بخيار السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مطالبين بدور بريطانى وأوروبى أكثر فاعلية، والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، وكبح جماح حكومة نتنياهو وما ترتكبه من جرائم يومية بحق أبناء الشعب الفلسطينى وبخاصة الأطفال والنساء.

كما وجه النواب الفلسطينيون الشكر لأعضاء الوفد البرلمانى البريطانى على التصويت التاريخى لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعين إلى الاعتراف البريطانى الكامل بالدولة الفلسطينية.

>ومن جانبه، أكد الوفد البريطانى على تمسك البريطانيين بحل الدولتين، مشيرين إلى أنهم سيقومون بنقل صورة الأوضاع التى قاموا بمشاهدتها ويشاهدونها لزملائهم فى مجلس العموم البريطاني.

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