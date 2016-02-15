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استبعاد بيل وبيبي من لقاء روما .. ومارسيلو جاهز لمواجهة صلاح

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استبعاد بيل وبيبي من لقاء روما .. ومارسيلو جاهز لمواجهة صلاح استبعاد بيل وبيبي من لقاء روما .. ومارسيلو جاهز لمواجهة صلاح

(إفي): عاد البرازيلي مارسيلو إلى التدريبات الجماعية لفريقه برشلونة الإسباني، كما أنه ضمن قائمة الملكي لمباراته امام روما الأربعاء في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال الأوروبي.

وكانت عودة مارسيلو أبرز حدث خلال مران الريال الأخير في مدريد قبل أن يتوجه الثلاثاء إلى روما، وقد ضمه مدرب الملكي - الفرنسي زين الدين زيدان - لقائمة الفريق لمواجهة التشامبيونز ليج.

ومن المعروف أن مارسيلو كان يعاني من إصابة في الكتف تعرض لها في مباراة مالاجا بالليجا في السابع من فبراير الجاري، ومنذ ذلك الحين خضع لخطة تعافي انتهت يوم الاثنين.

ويلعب مارسيلو في مركز الظهير الأيسر ويستعد لمواجهة المصري محمد صلاح جناح روما والذي يلعب في الجبهة اليمنى.

وقاد زيدان تدريبات مكثفة للميرينجي اليوم وسط غياب المصابين البرتغالي بيبي والويلزي جاريث بيل.

وضمت قائمة الريال للقاء روما: كيلور نافاس وكيكو كاسيا وروبن يانييز وداني كارباخال وألبارو أربيلوا ودانيلو ورافائيل فاران وسرخيو راموس ومارسيلو ناتشو فرنانديز

وكاسيميرو ولوكا مودريتش وماتيو كوفاتشيتش وتوني كروس وإيسكو ألاركون وجيمس رودريجيز ولوكاس فازكيز وخيسيه رودريجيز وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة.

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