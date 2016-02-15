جماهير روما تختار صلاح رجلا لمباراة كاربي

اختارت جماهير روما نجمها محمد صلاح جناح الفريق كرجل لمباراة كاربي يوم الجمعة الماضي بعد أداءه الرائع.

فقد شهدت مباراة كاربي تألق نجم منتخب مصر الذي مرر كرة الهدف الأول وصنع الهدف الثاني وسجل الثالث بنفسه ليفوز فريق العاصمة بالمباراة 3-1.

ونشر روما تقريرا عبر موقعه الرسمي يوضح فيه أن صلاح اكتسح التصويت على اختيار أفضل لاعب أمام كاربي بـ71% من الأصوات، مقابل 12% لأقرب منافسيه إدين دجيكو.

شاهد ملخص لمسات صلاح أمام كاربي

صلاح خرج في الدقيقة 93 من مباراة فريقه ضد كاربي يوم الجمعة وهو يشكو من الإصابة في العضلة الضامة، في لقطة أقلقت جماهير مصر وروما.

لكن لاعب تشيلسي السابق تدرب بشكل طبيعي في اليوم التالي للمباراة، كما خاض مران الأحد الذي شهد حديثا خاصا بينه ولوتشانو سباليتي حول لقاء ريال مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على روما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب الأوليمبيكو.