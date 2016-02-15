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سياسي روسي: تصرفات تركيا تجاه الأكراد تدفع أمريكا إلى التقارب مع الموقف الروسي

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سياسي روسي: تصرفات تركيا تجاه الأكراد تدفع أمريكا إلى التقارب مع الموقف الروسي سياسي روسي: تصرفات تركيا تجاه الأكراد تدفع أمريكا إلى التقارب مع الموقف الروسي

المحلل السياسي الروسي فيتشسلاف ما توزوف

قال المحلل السياسي الروسي فيتشسلاف ما توزوف، إنّ تصرفات تركيا في الأراضي السورية تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنْ تكون أقرب إلى الموقف الروسي بشأن الأزمة السورية، في إشارة إلى قيام أنقرة بـ قصف أهداف لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.
> وأضاف ما توزوف خلال لقاءٍ له على قناة “الغد” ، مع الإعلامية سنار سعيد، أنّ تركيا تعتبر نفسها المسئولة عن مدينة حلب السورية، كما أنها أعلنت رسمياً عن ذلك، لذلك لا يُمكن لأنقرة توسيع النفوذ العثماني في المنطقة.
> وتابع ما توزوف أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقف الغارات المدفعية على مواقع الأكراد في سورية، لذلك أمريكا لا توافق على تصرفات تركيا.
> وتساءل ما توزوف: “لماذا تركيا تضرب الأكراد السوريين الذين يُكافحون ويُحاربون تنظيم داعش الإرهابي “، قائلاً: “ضرب أنقرة للأكراد يُوضح النوايا الحقيقية التركية وعلاقاتها الوثيقة بتنظيم داعش”.

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