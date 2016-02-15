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إحباط ترويج 600 قرص مخدر و 10 زجاجات سائل مخدر بحى الشرق ببورسعيد

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إحباط ترويج 600 قرص مخدر و 10 زجاجات سائل مخدر بحى الشرق ببورسعيد إحباط ترويج 600 قرص مخدر و 10 زجاجات سائل مخدر بحى الشرق ببورسعيد


> بورسعيد جمال نوفل

تمكنت مباحث قسم شرطة الشرق من القبض علي احد تجار المواد المخدرة في نطاق الحي و بحوزته كميات كبيرة من الاقراص و السوائل المخدرة .

وكان قد توصلت تحريات الرائد/ تامر سليم – رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الشرق بمديرية امن بورسعيد الى قيام المدعو عادل ع ا – مقيم نطاق حى المناخ بإعداد كمية من الأقراص المخدرة وسائل مخدر لترويجها على عملائة بنطاق حى الشرق .

عقب تقنين الإجراءات تم اعداد كمين برئاسة الملازم أول أحمد عطية – ضابط مباحث قسم شرطة الشرق حيث تمكن من ضبط المتهم المذكور وبحوزتة عدد (600) قرص مخدر انواع مختلفة وكذا عدد (10) زجاجات لسائل مخدر (ريفوبتريل) ومبلغ مالى وهاتف محمول .
> بمواجه المتهم بما اسفر عن الضبط اعترف بملكيتة للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وان المبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائة .

وجه اللواء/ محمود الديب مساعد وزير الداخلية – مدير امن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية .

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