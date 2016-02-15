إحالة 8 أطباء بمستشفى مركزى و4 موظفين بمجلس قروى للتحقيق لتركهم العمل فى بنى سويف

أحال اليوم أحمد دسوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، 8 أطباء من العاملين بالمستشفى المركزى و4 موظفين بمجلس قروى مازورة، دائرة المركز للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، لتركهم أماكن عملهم قبل المواعيد الرسمية رغم توقيعهم فى دفتر الحضور والانصراف.

وذلك بناء على تقرير لجنة متابعة تضم كلاً من "شعبان عبد الوهاب نائب رئيس الوحدة المحلية، أشرف ربيع مدير التفتيش المالى والادارى، رأفت فاروق من التفتيش المالى والإدارى" قامت بالمرور على عدد من المنشآت الحكومية.

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