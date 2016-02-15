الفساتين البراقة حاضرة بقوة في عروض نيويورك البارحة

تميزت عروض أسبوع الموضة في نيويورك بتقديم أحدث المجموعات لموسم خريف وشتاء 2016 وخلال عروض البارحة لاحظنا حضورًا لافتًا للفساتين البراقة والأقمشة اللامعة حتى تكاد تكون موجودةً في كل عرض.

قدمت المصممة البريطانية جيني بيكهام Jenny Packham مجموعةً أنيقةً من فساتين السهرات الناعمة التي تنوعت بين الأقمشة الخفيفة كالحرير والشيفون والأقمشة البراقة الفخمة. وفي عرض المصمم ديريك لام Derek Lam أعجبنا بالأسلوب البسيط الذي قدم فيه المصمم الفساتين اللامعة، حيث جمعت بين الأناقة والنعومة بحيث كانت مناسبةً للإطلالات النهارية كذلك.

وبعيدًا عن الأقمشة البراقة قدمت المصممة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham مجموعتها الأنيقة بأسلوب عصري مميز إذ جمعت بين الطبعات المختلفة في تنسيقات مبتكرة، وقدمت مجموعات أنيقة من الفساتين والمعاطف الطويلة التي زينتها بطبعة المربعات والتقليمات العريضة، أما دايان فون فريستربورغ Diane Von Furstemberg فبهرتنا بإطلالات عصرية بين البدل والفساتين الأنثوية الجذابة.

شاهدي ماذا قدم مصممو نيويورك في اليوم الرابع وشاركينا برأيك.