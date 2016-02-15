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جوليان مور وكيت بلانشيت الأجمل في حفل BAFTA

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الإثنين 15-02-2016 10:24

تفوقت النجمتان الأنيقتان جوليان مور Julianne Moore وكيت بلانشيت Cate Blanchett بإطلالاتهما ليلة البارحة في حفل BAFTAs السينمائي، وعلى الرغم من أنّ كل منهما اعتمدت ستايلًا مختلفًا تمامًا عن الأخرى إلا أنهما كانتا أجمل النجمات في ذلك الحفل بلا منازع.
اختارت جوليان مور فستانًا أبيض ناعمًا باللونين الأبيض والأسود من أرماني Armani فكانت متألقةً كعادتها على السجادة الحمراء، بينما اختارت كيت بلانشيت تصميمًا رائعًا من توب مورّد وتنورة جميلة باللون الأسود حملت توقيع دار أليكسندر مكوين Alexsander McQueen
من جهة أخرى حضر هذا الحفل العديد من النجمات الشابات فتألقت سيرشا رونان Saoirse Ronan بفستان مورد من بربري Burberry واختارت أليسيا فيكاندر Alicia Vikander تصميمًا جذابًا من الجلد يحمل توقيع دار الأزياء الفرنسية لويس فويتون LV وكان اللون الأحمر حاضرًا في عدة إطلالات منها إطلالتي كل من داكوتا جونسون Dakota Johnson وإيميليا كلارك Emilia Clarke بتصميم أنثوي ناعم.
وأعجبنا بإطلالة الممثلة كيت وينسلت Kate Winslet بفستانها الأسود الأنيق ليلة البارحة حيث كانت غايةً في الأناقة والرقي، وكذلك إطلالة العارضة أولغا كورليونكو Olga Kurylenko بفستانها الأبيض الرائع.
لا يمكن أن نحصر جميع الإطلالات في هذه المساحة، ولكننا جمعنا أجملها في الصور أعلاه، شاهديها، واختاري أيها كان الأجمل برأيك.

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سيدتي