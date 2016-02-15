هكذا زينت مجوهرات اللؤلؤ إطلالات النجمات

يعبّر اللؤلؤ غالبًا عنوان الأناقة الكلاسيكية الراقية، فنجده يزين إطلالات النجمات الكبيرات وأفراد العائلة المالكة، ولكننا لاحظنا أنه دخل في تنسيق إطلالات عصرية وأنيقة للنجمات وليضفي لها لمسةً أنثويةً جميلةً.

زيّن اللؤلؤ الإطلالات الأنثوية الناعمة لنجمات هوليوود فاختارته الممثلة بلاك ليفلي Blake Lively ليكمل إطلالتها بفستان زهير مراد المميز، وارتدت سامانثا باركس Samantha Barks عقدًا ناعمًا مع فستان وردي أنيق فكانت إطلالتها فخمة وأنثوية.

باقات زفافك من اللؤلؤ

كما ظهر اللؤلؤ كذلك في إطلالات النجمات الجريئة، فاختارت مايلي سايرس Miley Cyrus عقدًا يحتوي على حبتي لؤلؤ عملاقتين ليكملا إطلالتها بالفستان الأسود، ولا يمكن أن ننسى إطلالة ريانا Rihanna التي عنونتها مجوهرات وإكسسوارات مصنوعة من اللؤلؤ كذلك.

ويعد هذا الحجر خياراً مثاليًّا لك إن أردت ارتداء المجوهرات مع المحافظة على نعومة إطلالتك وبساطتها، اختاري أقراطًا لؤلئية صغيرةً وتألقي بأجمل إطلالة. جمعنا لك باقةً من مجوهرات اللؤلؤ من دور المجوهرات المعروفة فشاهديها وشاركينا برأيك.

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