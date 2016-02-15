أزياء داني أطرش : "الحلم" الغجري بنسخته العصرية

سيدة غامضة، هي أشبه بغجر الأزمنة الحديثة، تعبر من خيال المصمم داني أطرش، إلى أقمشة ساحرة، تجسّد أبرز تجليات الابتكار، ويرسمها في الظل والواقع، لتنسج جزءاً من مجموعة مميزة أطلقها لموسم ربيع وصيف 2016، وحملت اسم "حلم".

المصمم الإيطالي أنطونيو غريمالدي يطلق من الرياض أحدث مجموعاته

يفوح من السيدة في خيال المصمم داني أطرش، عطرها الوردي الأخاذ، وتتنقل بظل خفيّ، وتطوف بأقدامها العارية على السجاد المفروش في حديقةٍ، مختالة بأقمشة الموسلين والحرير التي شكلت بألوانها المشرقة، حديقة أزهرت فيها ورد الصيف. ويوحي اختيار الالوان، بأن المصمم يراقص السيدة الانيقة بتصاميمه، على وقع موسيقى غجرية، تأخذنا معها في أسفارها.

التصاميم هنا، تمتاز بأنها خليط من وحي الفن الغجري الجديد الذي تتداخل فيه ثقافات وموسيقى آتية من البعيد، وبين المرأة الواقعية في زمن الحداثة، وقد قدّمها بإطار عصري. الابتكار في المزج بين ثقافتين، أنتج لوحات مشرقة من جمال فرض نفسه في الفساتين، ولوّنها، ومنحها اندفاعاً جميلاً نحو الحرية والانطلاق.

في التقنيات، خلطت هذه المجموعة بين مواد عديدة، من الموسلين إلى الـ"أورغنزا"، والـ"دانتال" والساتان المنسوج بالحرير الذي طُزر على شكل زهور. أما النقشات فيها، فقد استلهمها المصمم داني أطرش من عمل الحرفيين المغاربة، وبرز ذلك في قماش الـ"كريب" المتداخل بالحرير وفق طريقة الحياكة التقليدية.

الألوان الملهمة في هذا الموسم تتنوع بين سيد الالوان الأسود، والأبيض والذهبي، فضلاً عن اعتماد اللون الاحمر الذي يقارب وهج النار الذي يقترن باللون النبيذي، الى جانب ألوان مشرقة أخرى مثل البرتقالي والأزرق المتدرج.

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