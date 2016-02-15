صور| قناة«الغد» تنتهي من تصوير برنامج الفنان حسين فهمي.. وأولى حلقاته مطلع أبريل

كتبت- إ نجي لطفي

> تبدأ قناة “الغد” الإخبارية بث أولى حلقات برنامج “زمن”، أول شهر أبريل القادم، الذي يُقدمه الفنان حسين فهمي، ويتناول فيه الوحدة الممتدة بين الماضي والحاضر الذي يجمع البلدان العربية.

> يناقش البرنامج قضية التعايش في مصر، ويُلقي الضوء على نماذج حية، ووقائع يَرويها شهود عاصروا تحولات المُجتمع المصري خلال فترات ممتدة من الزمن.

وفي ثاني حلقاته الذى انتهى الفنان حسين فهمي من تصويرها في لبنان، يُعالج البرنامج الحالة الثقافية التي تتغير في بيروت منطلقًا من شارع الحمرا، وما كان يُمثل بالنسبة للثقافة اللبنانية والعربية، وإلى أين وصل اليوم.

> كما يُركز في قسم كبير من البرنامج على المسرح اللبناني منذ نشأته وحتى اليوم. ويّستعد حسين فهمي تصوير حلقات جديدة من البرنامج في دولتي الإمارات، والمغرب، ويّحمل البرنامج طابعاً اجتماعياً ثقافياً لإحياء التراث العربي.