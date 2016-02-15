يوفنتوس لا يخسر وخضيرة أو ماركيزيو في الملعب

كتب واصل يوفنتوس إنطلاقته القوية في الدوري الإيطالي وتصدر الكالتشيو لأول مرة هذا الموسم بعد 15 إنتصارا متتاليا أخرها على نابولي المتصدر السابق لتعود السيدة العجوز لمكانها الطبيعي على قمة المسابقة.

وكان تواجد الثنائي سامي خضيرة وكلاوديو ماركيزيو الأهم لخط وسط اليوفنتوس فمع بداية الموسم كان الثنائي غائبا عن الفريق بسبب الإصابات فشهدت تلك الفترة تراجعوا وسقوطا لنتائج يوفنتوس بغياب المعوضين للراحلين بيرلو وفيدال.

ولم تبدأ نتائج يوفنتوس في التحسن إلا بعودة الثنائي سواء مع بعضهم البعض أو بمفردهم فلم يخسر يوفنتوس ولا مرة بتواجدهم معا أو بمفردهم ولم يتعادل سوى مرتين منهم مرة بتواجد الثنائي معا ومرة بتواجد ماركيزيو وغياب خضيرة.

ولعب خضيرة 13 مباراة هذا الموسم حقق يوفنتوس الفوز في 12 منهم والتعادل في واحدة بينما ماركيزيو لعب 17 مباراة فاز يوفنتوس في 15 وتعادل في مباراتين.

وشارك الثنائي في 11 مباراة بجانب بعضهم البعض فاز يوفنتوس في 10 مباريات منهم وتعادل في واحدة فقط أمام إنتر ميلان.

وخسر يوفنتوس 4 مباريات في بداية الموسم عندما غاب الثنائي معا عن الفريق ولك يحقق الفوز سوى مرة وحيدة بدونهم وتعادل وحيد.

وسجل يوفنتوس في حضور الثنائي معا 26 هدف من 46 هدف سجلتهم السيدة العجوز ولم تهتز شباك يوفنتوس سوى بخمسة أهداف فقط في حضورهم معا من 15 هدف دخلوا مرمى يوفنتوس هذا الموسم.