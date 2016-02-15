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سقوط سيدة عربية من الطابق العاشر برأس الخيمة

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سقوط سيدة عربية من الطابق العاشر برأس الخيمة سقوط سيدة عربية من الطابق العاشر برأس الخيمة

تلقت غرفة عمليات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بلاغاً بوجود جثة في إحدى المناطق بالإمارة،  حيث تم انتقال جميع الجهات المختصة لمكان البلاغ.

 وأوضح العقيد عبد الله علي منخس مدير إدارة التحريات  والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة أنه بعد المعاينة الأولية، تبين أن الجثة تعود لامرأة من جنسية عربية في العقد الثالث من العمر سقطت من أعلى إحدى البنايات في الإمارة وتحديداً من الدور العاشر، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث كانت قد فارقت الحياة بعد سقوطها مباشرة، وجاري حالياً استكمال الإجراءات لمعرفة أسباب الوفاة.
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