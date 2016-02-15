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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وتزداد كميات السحب على المناطق الشمالية والجبلية الشرقية ظهرا قد يصاحبها بعض الأمطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا خاصة شمالا وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 20 كم/ساعة على اليابس خلال الصباح والليل & شمالية غربية /  15 - 25/30 كم/ساعة فوق البحر بعد الظهر والمساء تصل 40 كم/ساعة على البحر.

البحر .. متوسط الموج يضطرب احيانا .. بارتفاع قدم الى ثلاثة أقدام  قرب الساحل ومن 3 الى 5 و 6 اقدام بالعمق ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثامنة واربع دقائق مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية وست دقائق ظهرا.
>                            
> درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    24      15              85       40 .
> دبي                        24      16              80       45 .
> الشارقة                   24       14              85       45.
> عجمان                    25       13             85       40.
> أم القيوين                25        14             85       40 .
> رأس الخيمة             26        12             80       35 .
> الفجيرة                   25       18              75       30.
> العين                     26       13              90       40 .
> ليوا                       26      12               90       45 .
> الرويس                  24      15               90       50 .
> السلع                    24       14               90       50.
> دلما                      23      16               85       60 .
> طنب الصغرى          23      16               80       55 .
> طنب الكبرى            23      16               80       55 .
> أبوموسى               23       16               75       55.

 

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