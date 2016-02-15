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خليفة يصدر مرسومين أميريين بتعيين رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وإعادة تشكيله

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خليفة يصدر مرسومين أميريين بتعيين رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وإعادة تشكيله خليفة يصدر مرسومين أميريين بتعيين رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وإعادة تشكيله

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما أميريا بتعيين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. 

كما أصدر سموه مرسوما أميريا بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي نص على تعيين أصحاب السمو والمعالي على النحو الآتي ..

سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً للرئيس.
> سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي العهد عضوا.

سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضوا.
> معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضوا.

معالي د. أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي عضوا.
> معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضوا.

معالي د. مغير خميس الخييلي رئيس هيئة الصحة عضوا.
> معالي سعيد عيد الغفلي رئيس المكتب التنفيذي عضوا.

معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضوا.
> معالي محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي عضوا.

معالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية عضوا.
> معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس هيئة الطاقة عضوا.

معالي د.علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم عضوا.
> معالي م. عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل عضوا.

 

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