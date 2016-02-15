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مدرب الزمالك – عبد الظاهر السقا لـ في الجول: فيريرا هو الأنسب

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مدرب الزمالك – عبد الظاهر السقا لـ في الجول: فيريرا هو الأنسب مدرب الزمالك – عبد الظاهر السقا لـ في الجول: فيريرا هو الأنسب

يرى عبد الظاهر السقا لاعب منتخب السابق أن عودة جوزفالدو فيريرا المدير الفني الحالي للسد القطري لقيادة الزملك سيكون هو الحل الأنسب للفريق الأبيض.

ومنذ قرار إدارة الزمالك بإقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام "ميدو" ومازال البحث مستمرا عن مدرب جديد.

وتحدث عبد الظاهر السقا لـFilGoal.com قائلا:"فيريرا حقق الثنائية مع الزمالك خلال الموسم الماضي بالتتويج بالدوري وكأس مصر وكان مميزا للغاية".

وأكمل"عودته للزمالك ستكون هي أنسب حل لأزمات الفريق الحالية".

ويتعرض فيريرا لانتقادات لاذعة حاليا من الإعلام القطري في ظل تحقيقه لنتائج سلبية مع السد إذ أنه خاض تسع مباريات مع خسر في خمسة وتعادل في اثنتين وفاز في مثلهما (طالع التفاصيل).

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