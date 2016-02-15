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بريزنتيشن تتحمل جزء من راتب مدرب الزمالك.. ووهبي يصرح: انتهت الأزمة مع مرتضى

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بريزنتيشن تتحمل جزء من راتب مدرب الزمالك.. ووهبي يصرح: انتهت الأزمة مع مرتضى بريزنتيشن تتحمل جزء من راتب مدرب الزمالك.. ووهبي يصرح: انتهت الأزمة مع مرتضى

قررت شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي لنادي الزمالك في موسم 2015-2016 تحمل جزء من راتب المدير الفني الأجنبي الذي سيتعاقد معه مجلس الإدارة.

ويبحث الزمالك عن مدرب لم يسبق له العمل في وسيسافر وفدا خلال ساعات للإمارات للتفاوض مع هاري ريدناب المدرب الإنجليزي الشهير. (التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن اجتماعا جرى بين مرتضى منصور وعمرو وهبي المدير التنفيذي للشركة يوم الأثنين لاحتواء الأزمة التي نتج عنها تهديد رئيس الزمالك بعدم إذاعة أي مباراة على أي قناة بخلاف التليفزيون المصري.

ويرفض مرتضى منصور قرار غرفة صناعة الإعلام بمنعه من الظهور على الفضائيات التابعة لها.

طالع: الزمالك يقرر فسخ التعاقد مع برزنتيشن للمرة السادسة.. والسبب "شلبي وجعفر"

وقال عمرو وهبي المدير التنفيذي لبريزنتيشن لـFilGoal.com: "انتهت الأزمة مع مرتضى منصور بعد أن تفهم أننا ليس لنا دخلا في التأثير على القنوات الفضائية".

وأضاف "لا يمكننا التحكم في تناول الموضوعات التي يناقشونها.. أو حتى قرار منعه من الظهور الإعلامي، والرجل تفّهم وانتهت الأزمة".

وأتم "كان هناك اختلاف في وجهات النظر وخلاف بسيط، لكن أزمة عابرة مرت بسلام".

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