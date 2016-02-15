الأهلي: وارد أن نتعثر أمام الصغار ونهزم كل الكبار

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي أن مشوار الفريق ببطولة الدوري هذا الموسم سيكون مليئًا بالمفاجآت.

وقال عبد الحفيظ:"من الوارد أن يتعثر الأهلي أمام الفرق الصغيرة، ويهزم كل منافسيه الكبار، هذا حال الكرة، وسيناريو يتعرض له أي ناد في العالم".

وأضاف عبر قناة (الحياة 2)"هناك بعض المباريات تبدو سهلة للجميع، وتنقلب الآية، وأخرى أمام فرق أكبر ويكون التوفيق حليفنا، وصعوبة اللقاءات دائمًا في تفاصيلها".

وواصل"مشوار الدوري طويلاً للغاية، ومن يسعى للقب عليه التركيز في 34 مباراة، فالفرحة الطاغية أو الحزن الدرامي لمجرد الفوز أو الخسارة في مباراة أمر لن يفيد".

وأتم مدير الكرة بالأهلي"المباراة الأخيرة أمام الطلائع خرجنا منها بدروس مستفادة أهمها التركيز أمام المرمى، واستغلال أي فرصة لقتل أي مباراة مبكرًا".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 39 نقطة، بفارق سبع نقاط عن الزمالك.