أخبار عاجلة

الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: وارد أن نتعثر أمام الصغار ونهزم كل الكبار

Google+ Print
الأهلي: وارد أن نتعثر أمام الصغار ونهزم كل الكبار الأهلي: وارد أن نتعثر أمام الصغار ونهزم كل الكبار

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي أن مشوار الفريق ببطولة الدوري هذا الموسم سيكون مليئًا بالمفاجآت.

وقال عبد الحفيظ:"من الوارد أن يتعثر الأهلي أمام الفرق الصغيرة، ويهزم كل منافسيه الكبار، هذا حال الكرة، وسيناريو يتعرض له أي ناد في العالم".

وأضاف عبر قناة (الحياة 2)"هناك بعض المباريات تبدو سهلة للجميع، وتنقلب الآية، وأخرى أمام فرق أكبر ويكون التوفيق حليفنا، وصعوبة اللقاءات دائمًا في تفاصيلها".

وواصل"مشوار الدوري طويلاً للغاية، ومن يسعى للقب عليه التركيز في 34 مباراة، فالفرحة الطاغية أو الحزن الدرامي لمجرد الفوز أو الخسارة في مباراة أمر لن يفيد".

وأتم مدير الكرة بالأهلي"المباراة الأخيرة أمام الطلائع خرجنا منها بدروس مستفادة أهمها التركيز أمام المرمى، واستغلال أي فرصة لقتل أي مباراة مبكرًا".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 39 نقطة، بفارق سبع نقاط عن الزمالك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع