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«إعلام الخارجة» ينظم ندوة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة

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«إعلام الخارجة» ينظم ندوة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة «إعلام الخارجة» ينظم ندوة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة

محافظة الوادي الجديد – أرشيفية

نظ​م​ مركز اعلام الخارجة​ ​بالوادى الجديد اليوم ورشة عمل صباح اليوم الاثنين بالتعاون مع مدرسة الخارجة الاعدادية المشتركة صرح بذ​لك​ ​السيد حمدى كامل مدير مركز اعلوم الخارجة وقال ان الندوة تهدف الى توعية الطلاب باهمية الحفاظ على الممتلكات العامة حماية لحقوق الاجيال القادمة وتناولت الورشة مجموعة من المفاهيم مثل تعريف الممتلكات العامة وانواعها وخصائصها والفرق بينها وبين الممتلكات الخاصة وكذلك توضيح مظاهر الاضرار بالممتلكات العامة وآثاره المتمثلة فى الاهدار للوقت والمال والطاقات والتعرف كذلك على كيفية المحافظة على الممتلكات العامة وعلى البيئة المدرسية على وجه الخصوص.​

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