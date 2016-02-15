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مصرع طالب وإصابة آخر في إنقلاب سيارة بالوادي الجديد

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مصرع طالب وإصابة آخر في إنقلاب سيارة بالوادي الجديد مصرع طالب وإصابة آخر في إنقلاب سيارة بالوادي الجديد

15 فبراير 2016 | 8:27 مساءً

أرشيفية

لقى طالب مصرعه واصيب اخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة باريس بالوادى الجديد حيث انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث وتم نقل الطالب المصاب الى مستشفى الخارجة العام وجثة المتوفى الى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث واحيل الى النيابة لمباشرة التحقيق .حيث تلقى اللواء محمد قاسم مدير امن الوادى الجديدبلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة باريس بالقرب من قرية فلسطين مما اسفرعن وفاة محمود محمد طه 19 سنة طالب واصابة عبد الرحمن عبد الرحيم احمد 13 سنة وتم نقله الى مستشفى الخارجى لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالحادث.

2016-02-15

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