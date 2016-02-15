سفير دمشق فى روسيا: تركيا تتدخل فى سوريا لإنقاذ داعش

أكد السفير السورى فى روسيا رياض حداد، أن تركيا تتدخل فى الوضع السورى لإنقاذ "داعش"، وليش لضرب الإرهاب.

وقال السفير فى حوار مع قناة "روسيا 24": "يقولون إنهم سيدخلون سوريا لضرب "داعش". فى الحقيقة يريدون التدخل فى الشؤون السورية لإنقاذ "داعش"، لإنقاذ الإرهاب فى بلادنا، لأن الإرهاب تكبد خسائر من الناحية المعنوية لأن الضربات الروسية تحمل طابعا فعالا".

وكانت السلطات السعودية، قد أعلنت سابقاً أنها على استعداد لإرسال قوات إلى سوريا، شريطة أن تكون العملية المحتملة بموافقة قيادة التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وسابقا أعلنت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، إمكانية إرسالهما لقوات عسكرية، إلى جانب المملكة العربية السعودية، علماً بأن صحيفة "الجارديان" البريطانية، نقلت عن أن الرياض قد ترسل إلى سوريا عدة آلاف من الجنود [150 ألف جندى]، ويمكن للعملية العسكرية أن تنفذ بالتنسيق مع تركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية الأسبوع الماضي، أن القوات التركية أدخلت 100 مستشار عسكرى إلى الأراضى السورية. ولكن وزير الدفاع التركى نفى صحة هذه المعلومات، وفى الوقت نفسه أكد أن طائرات القوات الجوية للمملكة العربية السعودية ستهبط فى تركيا. علماً بأن الأيام القليلة الماضية، شهدت تصعيدا لقصف أنقرة على الأراضى السورية، بذريعة التهديد المزعوم الذى تشكله الجماعات الكردية على الجانب التركى.

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