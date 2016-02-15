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صور | تسويق الوهم تحت مسمى «صنع فى سوهاج»

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صور | تسويق الوهم تحت مسمى «صنع فى سوهاج» صور | تسويق الوهم تحت مسمى «صنع فى سوهاج»

حالة من الدهشة انتابت أهالى محافظة سوهاج بسبب معرض “صنع فى سوهاج ” و الذى واكبة زخم اعلامى كبير وغطى فعاليات افتتاحه عدد كبير من القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية بالاضافة الى التليفزيون المصرى بعد تلقيهم دعوات من الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج تفيد أقامة معرض تحت شعار صنع فى سوهاج والذى يحتوى على صناعات متعددة ومنتجات لمصانع وشركات بسوهاج.

الا أن الامر ظهر على خلاف ذلك حيث تفاجئ زوار المعرض بان محتوياتة عبارة عن منتجات لشركات عالمية بالاضافة الى منتجات أخرى تنتج بمصانع العاشر من رمضان و6 أكتوبر وعدد من المصانع الاخرى المنتشرة بمحافظات السويس والاسكندرية .

فيما اقتصرت منتجات سوهاج على قسم صغير عرض فية منتجات للحرف اليدوية بأخميم بالاضافة الى عدد من الاوانى الفخارية التى كان يشتهر بصناعاتها المصرى القديم وجانب اخرى بة فرن بلدى وسيدة تقومبانتاج الخبز الريفى والفطير المشلتت ومنفذ لبيع البيض ومنتجات الالبان ومنفذ لبيع منتجات الاثاث مصنوعة بطهطا .

فيما شمل المعرض منتجات للبويات لشركات بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان و6 اكتوبر ومصانع بالسويس بالاضافة الى عرض منتجات لشركات عالمية مثل ( سامسنج وشارب وبافاريا ) وغيرهم من الماركات العالمية.

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