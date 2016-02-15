يوفنتوس لا يخسر وخضيرة أو ماركيزيو في الملعب

يسافر وفد من نادي الزمالك إلى دبي غدا الثلاثاء، من أجل بدء المفاوضات مع الإنجليزي هاري ريدناب لقيادة الفريق الأبيض.

وكان FilGoal.com قد انفرد بأن الزمالك سيفاوض ممثلي ريدناب في دبي. ( اقرأ التفاصيل )

فمرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن يوم السبت تشكيل وفد يضم أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة وشريف إسلام نائب مدير التسويق سيطير لدبي من أجل التفاوض مع مدرب عالمي. ( اقرأ التفاصيل )

وأضاف مرتضى في تصريحاته"هم 3 مدربين على مستوى عالي منهم مدربين سابقين لتوتنام وليفربول".

وقاد ريدناب فرقا بحجم وست هام يونايتد وساوثامبتون وتوتنام هوتسبرز، وكانت أخر محطاته مع كوينز بارك رينجرز الذي رحل عنه في 2015.

كما كان مرشحا لقيادة منتخب إنجلترا في أكثر من مرة.

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